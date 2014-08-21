《路透晚报》--8月21日日间新闻摘要（国际版）

--汇市：德国PMI数据带动欧元，美元涨势暂歇

欧元兑美元自11个月低点反弹，受助于德国民间部门成长数据优于预期，不过考虑到市场预期将有进一步货币刺激政策，欧元涨势可能不会延续太久。美元因美国公债收益率上升和利差走阔而受到扶助，美元指数在11个月高点下方交投。

澳元延续跌势，最新报0.9260美元，盘中跌0.2%。此前汇丰公布中国制造业PMI 8月初值降至50.3，创三个月新低。

德国数据公布后，欧元兑美元上升0.1%至1.3278美元，此前在亚洲时段一度触及11个月低位1.3242。美元指数下滑至82.20，稍早一度触及9月来高位82.364。美元/日圆升至逾四个月高点103.965。

--金属期市：伦铜跌破7,000美元，受中国制造业数据不佳的拖累

伦敦期铜跌破每吨7,000美元水准，之前数据显示中国8月工厂活动的成长速度放缓，原本因美国经济前景好转而带动的投资人热情受到打击。

0841GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌0.4%至每吨6,980.50美元，上日大涨2.1%之后稍事休息。上海期交所主力10月期铜收高2%至每吨50,230元人民币(8,167美元)。

--国际油市：布兰特原油跌破102美元，受中国增长及供应过剩担忧打击

布兰特原油跌破每桶102美元，接近本周稍早所及的14个月低点，因对石油供应过剩而需求放缓的担忧打击价格。

0839GMT时，布兰特10月原油期货跌0.68美元，至每桶101.60美元。美国原油期货在1月以来最低位92.76美元附近交投，当日跌0.69美元，此前近月合约转为10月。

--全球金市：金价下跌逾1%至两个月低位，因美元上涨

金价连续第五个交易日下跌，下滑1%至两个月低位，因有迹象显示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能提早升息，提振美元上涨。

现货金一度下跌1.2%至每盎司1,276.90美元，为6月19日来最低，随后缩减跌幅，在0837 GMT时下跌约1%至1,281.50美元。美国黄金期货最低下滑1.6%至1,274.90美元，随后回升至1282美元。