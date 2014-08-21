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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 17:03 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因英国零售销售数据逊于预期

路透伦敦8月21日 - 英镑兑美元及欧元周四小跌，因稍早数据显示，英国7月零售销售放缓幅度大于市场预估。

数据公布后，英镑兑美元下跌约15个点子。数据显示，英国7月零售销售较上年同期增长2.6%，增幅低于上月的3.4%，亦低于市场预估的3.0%。

英镑兑欧元跌至日低0.8008英镑，兑美元跌至1.6572美元，仅略高于亚洲盘中触及的四个月低点。(完)

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