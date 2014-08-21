欧洲汇市：英镑下跌，因英国零售销售数据逊于预期

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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路透伦敦8月21日 - 英镑兑美元及欧元周四小跌，因稍早数据显示，英国7月零售销售放缓幅度大于市场预估。
数据公布后，英镑兑美元下跌约15个点子。数据显示，英国7月零售销售较上年同期增长2.6%，增幅低于上月的3.4%，亦低于市场预估的3.0%。
英镑兑欧元跌至日低0.8008英镑，兑美元跌至1.6572美元，仅略高于亚洲盘中触及的四个月低点。(完)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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