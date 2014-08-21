欧洲汇市：英镑下跌，因英国零售销售数据逊于预期

金属期市：期铜下滑至五个月低点，因库存急增

“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。