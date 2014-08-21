印尼经济：若经常帐赤字/GDP降至2.5%，央行将放宽货币政策--总裁

路透雅加达8月21日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四向记者表示，一旦年度经常帐赤字/国内生产总值(GDP)的比例，由今年第二季的4.27%降至2.5%，印尼央行将放宽货币政策。

印尼央行自2013年11月以来维持指标利率于7.5%不变。马托哇都朱表示，央行预期今年全年经常帐赤字/GDP比例将在3%。