版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 17:27 BJT

印尼经济：若经常帐赤字/GDP降至2.5%，央行将放宽货币政策--总裁

路透雅加达8月21日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四向记者表示，一旦年度经常帐赤字/国内生产总值(GDP)的比例，由今年第二季的4.27%降至2.5%，印尼央行将放宽货币政策。

印尼央行自2013年11月以来维持指标利率于7.5%不变。马托哇都朱表示，央行预期今年全年经常帐赤字/GDP比例将在3%。

“我们正在引导经常帐赤字改善，往GDP的2.5%方向...我们预期2014年经常帐赤字约为GDP的3%，”他并称2.5%对印尼是可持续的水准。(完) (编译 蔡美珍；审校　田建华)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐