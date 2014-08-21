印尼经济：若经常帐赤字/GDP降至2.5%，央行将放宽货币政策--总裁

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透雅加达8月21日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四向记者表示，一旦年度经常帐赤字/国内生产总值(GDP)的比例，由今年第二季的4.27%降至2.5%，印尼央行将放宽货币政策。
印尼央行自2013年11月以来维持指标利率于7.5%不变。马托哇都朱表示，央行预期今年全年经常帐赤字/GDP比例将在3%。
“我们正在引导经常帐赤字改善，往GDP的2.5%方向...我们预期2014年经常帐赤字约为GDP的3%，”他并称2.5%对印尼是可持续的水准。(完) (编译 蔡美珍；审校 田建华)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。