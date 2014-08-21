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货币新闻 | 2014年 8月 21日 星期四 17:36 BJT

印尼金融市场：股市收在15个月高位，卢比也走坚

路透雅加达8月21日 - 印尼股市 周四收在15个月高位，卢比走坚，该国宪法法院即将就败选的总统候选人Prabowo Subianto所提出的选举结果抗告做出裁决。

印尼股市收高0.3%至5,206.14点，创下去年5月22日以来的最高收位。该指数距离纪录高位约有45个点的距离。印尼卢比也走坚，兑美元报在11,685左右，前一日收盘价为11,698。

外界广泛预期印尼最高法院将支持上个月的大选结果，为佐科当选总统铺平道路。Prabowo之前要求宪法法院推翻选举结果，称选举存在舞弊行为。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
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