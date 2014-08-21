印尼金融市场：股市收在15个月高位，卢比也走坚

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透雅加达8月21日 - 印尼股市 周四收在15个月高位，卢比走坚，该国宪法法院即将就败选的总统候选人Prabowo Subianto所提出的选举结果抗告做出裁决。
印尼股市收高0.3%至5,206.14点，创下去年5月22日以来的最高收位。该指数距离纪录高位约有45个点的距离。印尼卢比也走坚，兑美元报在11,685左右，前一日收盘价为11,698。
外界广泛预期印尼最高法院将支持上个月的大选结果，为佐科当选总统铺平道路。Prabowo之前要求宪法法院推翻选举结果，称选举存在舞弊行为。(完) (编译 王洋; 审校 艾茂林)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。