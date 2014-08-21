欧元债市：德债收益率从低点回弹，德国8月PMI数据超预期

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
“我们现在看到的是市场在收益率极低水平进行整理，后市我们确实仍预期收益率有可能进一步下跌，如果未来数周或数月地缘政治紧张情势升级的话，”Bayerische Landesbank首席分析师Marius Daheim称。
德国8月PMI高于预估，但低于7月，因制裁俄罗斯事件持续造成影响。
花旗预测德债收益率年底前将跌至低见0.75%，反映欧洲央行展开量化宽松的机率升高。
花旗对德债收益率的预测，在一个月的时间内已几近腰斩。
市场人士目前等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五在杰克森霍尔会议的演说。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 田建华/蔡美珍；审校 杜明霞/艾茂林)
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。