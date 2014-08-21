欧元债市：德债收益率从低点回弹，德国8月PMI数据超预期

“我们现在看到的是市场在收益率极低水平进行整理，后市我们确实仍预期收益率有可能进一步下跌，如果未来数周或数月地缘政治紧张情势升级的话，”Bayerische Landesbank首席分析师Marius Daheim称。

德国8月PMI高于预估，但低于7月，因制裁俄罗斯事件持续造成影响。

花旗预测德债收益率年底前将跌至低见0.75%，反映欧洲央行展开量化宽松的机率升高。

花旗对德债收益率的预测，在一个月的时间内已几近腰斩。

市场人士目前等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五在杰克森霍尔会议的演说。(完)

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