CNH动态：美债收益率上升令点心债价格出现回档，资金面待观察

路透香港8月21日 - 离岸人民币债券价格周四涨势暂止。美国可能提前升息令投资者暂时获利了结，先前涨势较为明显的高收益价券，部份出现卖盘，但交投并不活络。

市场人士指出，近日一级发行量减少，二级市场交投较为清淡。展望未来，近期流动性有收紧迹象，再加上美债收益率可能上升，点心债价格难免受到压抑；不过，人民币汇价看升，有助于减轻上档卖盘。

“美债收益率上涨，PMI也不太好，看到有些fast money(短钱)获利了结，但real money（长线投资）还继续在买。”一不具名中资机构基金经理说。

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值降至50.3，创三个月新低，且不及路透预估的51.5。暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。

永丰金点心债指数 报110.5436，较上日的110.5663小跌；该指数8月来升了0.6%。

近期高收益债中涨势不俗的佳兆业 2016年4月将到期的三年期债 价格报101.692，较上日跌0.051；收益率报5.776/5.460%，8月来累计跌约60基点。

市场人士表示，近期市场较为关注资金面的变化，部份机构的人民币存款证（CDs）发行利率均上升。且预计一级市场发行量可能会在暑假过后重新回温，可能对价格形成压力。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)最新会议记录称，决策者对美国就业市场快速改善感到意外，暗示可能提前，而非推后升息。美国指标10年期公债 收益率攀升至2.433%，盘中触及一周高位2.446%。

本地时间下午6:13时，离岸人民币现汇 报6.1566，较上日跌123点子或0.2%。（完）

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