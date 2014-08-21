全球贵金属：8月20日SPDR黄金持仓和iShares白银持仓双双增加

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透8月21日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三持仓量较周二增加0.11%，全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 持仓同期增0.44%。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减
SPDR 25,723,530.0 8月20日 25,694,669.9 8月19日 28,860.1 0.11%
iShares 330,281,005.0 8月20日 328,841,830.0 8月19日 1,439,175.0 0.44%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。