《中国债市每日综述》现券收益率及IRS微跌，PMI数据利好不敌资金紧势

* 现券收益率及IRS震荡中微跌

* 8月汇丰PMI初值意外偏低激发买需

* 但流动性悲观预期影响更深，追涨动力不足

* 央行若不予以支援，月末前资金预期难改观

路透上海8月21日 - 中国银行间市场现券收益率及IRS(利率互换)周四震荡中微跌。交易员称，早盘公布的8月汇丰中国制造业PMI初值意外走低，激发现券中长端买需，IRS亦小跌；但受流动性悲观预期压制，机构追涨兴致不足，现券收益率及IRS均收回此前大部分跌幅。

他们并指出，央行公开市场本周仍维持中性态度，而下周新股申购将有大批资金在月末关键时点冻结，若公开市场不能给予明确支持，资金面的谨慎预期难消。

“开盘PMI大幅低于预期，现券(收益率)下了3-4个bp(基点)，但很快情绪回到谨慎，现在尾盘跌了1个bp吧，”上海一商业银行交易员称。

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。

上述交易员指出，资金价格仍在低位徘徊，但中小机构实际流动性吃紧，券商基金等均不易拆入，导致现券买盘偏弱，“除了交易盘基本没什么买盘，基金也不买，所以很快止盈盘就出来了，赚了1-2个bp就止盈。”

他并称，第三批新股发行申购资金冻结大多落在本月末，下周市场资金面临大考，根据此前两批新股发行经验，冻结资金估计在7,000-8,000亿元人民币左右，“谨慎预期月底前很难消除，除非央行又什么动作。”

央行本周公开市场操作仍不温不火地维持中性态度，全周仅净投放110亿元。这显示央行目前尚无改变政策方向的意图，仍有意维持紧平衡。但今日甫公布的汇丰中国制造业PMI初值创出三个月新低，经济增长有动能衰弱的迹象，市场因此认为央行公开市场应尽快恢复逆回购操作，以向市场传递明确的信息。

上海另一商业银行交易员则提到，从监管层下半年降低融资成本等角度考虑，央行应会维护流动性的基本平稳，资金价格大幅反弹空间有限，而目前现券收益率曲线较为平坦，未来如何修正尚难判断，但个人感觉介入短端会较为安全。

剩余期限约6.41年的国开行固息债140203券最新成交收益率 在5.00%，上日尾盘为5.01%。

中金所五年期国债期货主力合约TF1412 收报93.572元，较上日结算价涨0.054元，或0.06%。

**资金延续紧平衡**

银行间资金市场周四主要回购利率 涨跌有限。隔夜和七天品种的开盘指导价仍在上午9点左右准时现身，但市场流动性仍现时紧时松的情况，随后的成交均价逐步抬升，七天品种尤为明显。

市场人士指出，资金面延续紧平衡的格局，而下周又将迎来新股集中IPO以及月末因素的扰动，流动性短期料难有明显改善。

“还行吧，早上紧点，现在好些了，这两天都这样，”上海一银行交易员称。

他谈到，尽管一些大行还在断断续续地出钱，但整体资金供给仍不算充沛，此外下周在新股申购以及月末来临的双重压力下，资金面依旧不乐观。

在中国证监会周二下发6月新股重启后第三批首次公开发行（IPO）批文后，获得批文的11家企业周三迅速启动新股发行程序，网上网下申购日基本集中在8月底，预计将加剧月末的资金紧张局面。

上海另一银行交易员则谈到，央行今日公开市场尽管正回购缩量操作，但因到期投放规模同样不大，对资金面的助益有限。

今日银行间市场质押式回购总成交金额8,667.02亿元，略高于上日的8,468.93亿元；其中，隔夜品种成交5,897.21亿元，上日为6,314.27亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.8503 2.8514 -0.11 5,897.21

七天 3.4453 3.4183 +2.70 1,232.41

14天 4.0255 4.0902 -6.47 1,174.08

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.3700 1.6550 +71.50 2,462.60

七天 3.7250 3.1300 +59.50 214.24

14天 4.6500 4.2550 +39.50 42.87

回购定盘利率

其中:隔夜 3.0000 2.8500 +15.00 --

七天 3.5000 3.3100 +19.00 --

14天 4.2200 4.0500 +17.00 --

Shibor

其中:隔夜 2.8480 2.8330 +1.50 --

七天 3.3120 3.2460 +6.60 --

三个月 4.6786 4.6804 -0.18 --