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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 10:30 BJT

《RUSSELL专栏》中国天然气困境：涨价与促进需求能否兼得？

**鼓励生产，却抑制了需求？**

但中国天然气需求增长的关键将在于定价，以及在鼓励国内生产与进口，和涨价抑制了消费间取得平衡。

目前看来，中国正开始要找出正确的平衡。

最新的调价措施使中国国内大宗用户的价格，来到每百万英热单位(mmBtu)10.64美元左右，和当前每百万英热单位10.80美元的亚洲LNG现货价LNG-AS，及俄罗斯输气管线交易每百万英热单位约10美元的价格大致相当。

然而这种情况可能随着时间发生改变；LNG现货价目前处于2011年3月以来最低水准，即将到来的北方冬季季节性需求可能使价格上升。

鉴于未来三年还有即将投产的额外供应，因此LNG买家莫不冀望将出现结构性降价。澳洲有七个项目正在建设，美国可能还有五个项目将投入。

但即便长期能维持得下去的LNG价格大约是每百万英热单位12-13美元，这仍暗示中国国内价格需上调约20-30%。

尽管相比LNG，预计2018年开展的俄罗斯管线输气交易定价诱人，但报导的成本只是输送至中国边境。再要运送至北京等主要市场可能每百万英热单位还得另加3-4美元。

如果中国气价调涨到每百万英热单位近13美元，而且是包含居民用户在内的所有客户，那意味管线输送和LNG供应不会赔钱，且将鼓励国内生产商的生产。

不过迄今中国加速开发页岩气的努力大体令人失望，尽管严格来说，中国拥有全世界最大的蕴藏量。

上调价格或许只是让企业加强探勘努力所需的一点鼓励，但似乎也是页岩气前景的现实所趋。据8月7日的报导，中国已将到2020年的页岩气产量预测值减半到300亿立方米 。

尽管页岩气产量减少或许让LNG生产商感到高兴，但与此同时，支持使用天然气替代较便宜的煤炭仍是中国一大挑战。

最终，中国相关当局得决定他们准备付出多少，以使用较清洁燃料，并确定那是否意味补贴天然气或提高燃煤课税，抑或两者并用。(完) (编译 朱晓军/张若琪 审校 张荻)
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