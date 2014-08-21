更新版 1-港股业绩：华创中期净利下降，磨合中国Tesco不利中短期获利

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路透香港8月21日 - 受中国反奢侈政策持续、电商行业竞争加剧以及新收购的中国Tesco（乐购）扭亏时间较预期为慢，香港华润创业 料中短期内盈利将有重大下降；但公司相信与Tesco的合作，长远能对公司业务带来补充。

业务广及零售、啤酒、食品和饮料制造的华创在早盘收市后公布上半年业绩，期内净利按年减少8.7%至9.29亿港元，受公司今年5月与Tesco 筹组合资企业后并入中国Tesco商店的亏损拖累。

华创并预期，中短期内双方磨合以及业务整合过程，将持续对零售业务表现造成影响，但对中长期展望仍然感到乐观。

＂与Tesco的合作，不因为其有上百间店，而是因为Tesco在英国做电商赚钱的，对我们的业务有很大的补充。＂华创首席财务官黎汝雄在业绩发布会上称。

他指出，华创零售业务比较简单，顾客多买可以有多点积分多换一点东西，但对顾客的爱好，喜欢买什么产品的了解不多。至于Tesco则擅长分析客户的喜好，还会对产品进行分析，例如哪种产品适合哪个年纪的顾客。

华创2013年宣布与英国最大零售商Tesco成立合资企业，在大中华地区经营大卖场、超市、便利店等业务。根据协议，Tesco将把在内地经营的134间门店及19间购物商场注入合资公司。Tesco以注入资产和现金43.25亿港元认购合资公司股份，最终华创与Tesco将分别持有合资公司80%、20%股份。

黎汝雄表示，与Tesco合作带来亏损是预期之中，但双方研究市场之后，认为这盘生意需要三至五年始达收支平衡。此较先前预估盈利的时间长。

他指出，中国Tesco亏损的原因之一是其货仓规模比较大，有一点过度投资；不排除会缩小规模，个别部门可能会有裁员，但不会大规模进行，估计数量少于10%。此外，华创与Tesco有两个不同的系统，未来希望逐步转移到后者系统，估计这需要一笔很大的费用。

上半年，因国内宏观经济增长放缓，高档商品及储值卡销售受中央厉行节约影响，加上电商销售快速增长，华创零售业务的同店销售按年减少1.4%。截至6月底止，华创在中国共经营超过4,700间店舖，其中约84%是直接经营，其余则为特许经营。

期内，该公司啤酒业务溢利按年升16.5%至4.17亿港元，受惠于精制酒销量快速增长及此前收购的金威啤酒业务成功整合。至6月底，公司在中国经营超过95间啤酒厂，年产能超过1,900万千升。

公布业绩后，华创午盘股价下滑，收低2.92%报23.25港元；大盘恒生指数 则收跌0.66%。(完)

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