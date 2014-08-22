重温稿-台湾货币市场：短率大致持平上日，银行陆续加入跨月拆出

* 短率大致平稳

* 银行加入跨月拆出，料月底情势能够平稳

* 短票区间向高位靠近

记者 高洁如

路透台北8月21日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。交易员指出，除了特定大型银行之外，银行间逐步拆出跨月资金，这令票券商和小型银行的压力稍缓，预料到下周月底时刻，应有更多银行能跨月拆出，届时月底资金情势应能平稳。

交易员指出，目前二周跨月资金的利率最高来到0.48%，是本周以来的最高，而拆入者全是票券商。目前小型银行可能不愿以太高的利率拆入，预料随着更多银行陆续加入拆出跨月资金行列之后，资金情势预料能更平稳。

〞我今天小小的跨了月(拆出)，但量很少啦，〞一位小型商银交易员说。

不过前述交易员也表示，随着月底的脚步愈近，预料月底的资金情势能更明显，届时就能决定跨月拆出的金额到底有多少。预料月底的资金情势应能够相对平稳。

银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，同上日；今日区间在0.295-0.410%，上日在0.295-0.420%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.450%，同上日。二周(包含跨月)的利率区间在0.388-0.48%，上日在0.41-0.48%。

**短票利率区间相似**

短票方面，票券商表示，今日票量稍多一些，因目前仍积极找跨月以后的资金，不论是拆款或是短票都很欢迎，因此在部分银行的坚持之下，短票的利率向高位稍稍靠近。

〞0.61%有多一点啦，〞一位大型票券商交易员说。

票券商与银行承作的30天自保短票利率今日主要成交同上日，主要在0.59%-0.61%，但利率高位的成交比重偏高；特定大型金融机构极短天期买票利率则在0.62%，金额不多。

集保的资料显示，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.593%，较前一日的0.599%走低。票券商指出，这其中有七成以上是票券商与银行承做。

台湾央行周四公布，共发行7,615.3亿台币存单。与今日存单到期金额7,848.8亿相较，存单发行余额减233.5亿。 周五央行存单到期2,788亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为44亿台币，累积超额准备为负1,175亿台币、加计前期1%的超额准备为217亿台币。

**债券附买回利率稳于区间**

债券市场附买回(RP)利率周四持稳区间。资金调度人士表示，今日因远东新 公司债交割，且有大型寿险业赎回货币基金，使得资金分配不均，但无碍利率走势。

资金调度人士指出，除外商银行资金偏多外，感觉今日寿险、投信的供给不稳，但已有少数投信表示可以提供跨月资金。

“有大型寿险业者因海外投资需要钱，今天开始解钱。”一票券商交易员说。

一证券商则表示，虽然有投信可以跨月，但标的以可转债为主。公司债的资金落点仍在月内。

今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，少数成交在0.55%；30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.64%，跨月且30天以上公司债RP利率则成交在0.64-0.65%，持平于上日。

今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%；10天左右公司债附买回利率成交则在0.53-0.55%。部分大型票券商交投以跨月天期公债及公司债RP为主，成交利率与10天期报价相同。