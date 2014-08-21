欧洲汇市：英镑受挫，因美元上扬且零售销售数据疲软

周四公布的英国零售销售数据较预期疲软，也加重英镑压力。

“完全是今早美联储的关系，同时也可能有一些在消化昨天英国央行会议纪录，”伦敦法国巴黎银行策略师Michael Sneyd表示。

英镑兑欧元远较强劲。零售数据公布后，欧元兑英镑触及日高0.80085英镑，但比起一个月前触及的近两年低点，仍只略高0.01英镑。(完)

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