欧洲汇市：英镑受挫，因美元上扬且零售销售数据疲软

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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周四公布的英国零售销售数据较预期疲软，也加重英镑压力。
“完全是今早美联储的关系，同时也可能有一些在消化昨天英国央行会议纪录，”伦敦法国巴黎银行策略师Michael Sneyd表示。
英镑兑欧元远较强劲。零售数据公布后，欧元兑英镑触及日高0.80085英镑，但比起一个月前触及的近两年低点，仍只略高0.01英镑。(完)
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路透伦敦4月28日 - 周五法国两年期公债收益率4月势将创逾四年来最大月度跌幅，这是投资者认为反欧盟的候选人勒庞在法国大选决选中获胜的几率微弱的一个迹象。