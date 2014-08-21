印尼经济：明年GDP成长率料在5.4-5.8%--央行总裁

路透雅加达8月21日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四表示，预计明年经济成长将在5.4-5.8%之间；该央行还维持2015年通胀前景在3-5%之间不变。

马托哇都朱在同国会进行的一次国家预算会议上表示，他还认为明年印尼卢比 将自今年的11,600-11,800的水准下跌到11,800-12,000。印尼卢比周四报11,685。