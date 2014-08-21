印尼经济：明年GDP成长率料在5.4-5.8%--央行总裁

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透雅加达8月21日 - 印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)周四表示，预计明年经济成长将在5.4-5.8%之间；该央行还维持2015年通胀前景在3-5%之间不变。
马托哇都朱在同国会进行的一次国家预算会议上表示，他还认为明年印尼卢比 将自今年的11,600-11,800的水准下跌到11,800-12,000。印尼卢比周四报11,685。
上周五，印尼政府公布了2015年国家预算。预算制定的假设条件是经济成长在5.6%，通胀率4.4%，印尼卢比在11,900附近。(完) (编译 洪曦; 审校 孙茉莉)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。