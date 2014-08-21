中国证券：新三板将有43家公司首尝做市转让方式，涉及42家做市商

路透北京8月21日 - 中国俗称“新三板”的全国中小企业股份转让系统周四表示，目前做市业务准备工作已基本就绪，已有66家主办券商获得做市业务备案，正式实施之日将有43家挂牌公司采取做市转让方式，涉及42家做市商。

首批参与做市的挂牌公司做市商数量平均为2.6家，首批参与做市的42家做市商平均做市股票数量为2.6只。

新三板网站新闻稿称，首批申请采取做市转让方式的挂牌公司在规模、质量、财务状况等各方面指标总体较好，但彩讯科技和金泰得两家公司2013年度净利润为负。这表明新三板的包容性和新三板正在形成有别于交易所市场的全新市场估值方式和投资选股方式。

新闻稿表示，做市商在选择做市的标的公司时主要关注的是企业业绩及成长潜力等因素，没有明显的行业倾向。首批参与做市的43家挂牌公司的所属行业中，制造业和信息技术业公司数量最多，分别为17家和15家，占首批企业的39%和35%，这一比例与挂牌公司总体行业分布情况基本一致。

此外，从首批参与做市业务的挂牌企业看，主办券商对企业的选择已呈现出明显的差异化特征，部分挂牌公司受到主办券商追捧。其中，做市商数量最多的星和众工和中海阳则各有五家券商为其做市。

同时，主办券商的做市业务也呈现出差异化特征。排名前三的券商--上海证券、东方证券和申银万国做市股票数量分别达9只、7只和7只。这一排名与主办券商推荐业务排名并不一致，表明主办券商正结合自身优势确定业务重点，逐步推进差异化竞争格局。

数据显示，43家挂牌公司2013年平均总资产2.32亿元人民币，较挂牌公司均值高出47.8%；平均净资产1.16亿元，较挂牌公司均值高出92%；平均净利润2,034.23万元，较挂牌公司均值高出154%。其中资产规模最大的为中海阳，资产规模最小的为联合永道，净利润最高的为蓝山科技。

全国中小企业股份转让系统周一称，初步确定于下周一(25日)实施做市转让方式。 (完)

参看详情，请点选 here（完） (发稿 张晓翀；审校 张喜良)