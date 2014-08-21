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亚洲 | 2014年 8月 21日 星期四 18:46 BJT

国际油市：亚洲380-cst燃料油升水小涨，新加坡库存微增

路透新加坡8月21日 - 尽管新加坡岸上库存小幅增长，但受一溢价交易的支撑，380-cst燃料油升水周四小幅上涨。

路透数据显示，380-cst燃料油上涨36美分，至每吨较新加坡现货报价溢价3.22美元。

IE Singapore周四公布的数据显示，8月20日当周新加坡岸上燃料油库存增长43.2万桶至两周高位1,695.2万桶。

库存小幅增长显示船货流进和流出新加坡稳定。

新加坡的进口下滑3%为116万吨，而出口下滑了约9,800吨至53.84万吨。

预览中国7月成品油出口分项数据，请点击

新加坡的一交易员称，“中国的进口近来同比呈趋势性下滑。”

摩科瑞向兴隆售出9月16-20日的两万吨380-cst燃料油，价格为较新加坡9月现货均价每吨溢价2.75美元。(完)

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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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