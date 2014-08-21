国际油市：亚洲380-cst燃料油升水小涨，新加坡库存微增

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透新加坡8月21日 - 尽管新加坡岸上库存小幅增长，但受一溢价交易的支撑，380-cst燃料油升水周四小幅上涨。
路透数据显示，380-cst燃料油上涨36美分，至每吨较新加坡现货报价溢价3.22美元。
IE Singapore周四公布的数据显示，8月20日当周新加坡岸上燃料油库存增长43.2万桶至两周高位1,695.2万桶。
库存小幅增长显示船货流进和流出新加坡稳定。
新加坡的进口下滑3%为116万吨，而出口下滑了约9,800吨至53.84万吨。
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新加坡的一交易员称，“中国的进口近来同比呈趋势性下滑。”
摩科瑞向兴隆售出9月16-20日的两万吨380-cst燃料油，价格为较新加坡9月现货均价每吨溢价2.75美元。(完)
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(编译 田建华; 审校 孙茉莉)
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(