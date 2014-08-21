东南亚股市：印尼股市在法庭裁决大选结果前收高，泰股触逾14个月高位

海外投资者连续第二天买入印尼股票，购买股票总价值9,250亿卢比(79,00万美元)，之前印尼卢比兑美元升至11,685左右，上日收在11,698。
曼谷方面，泰国股市 连续第三天上涨，收盘微涨报1,551.41，为逾14个月来最高收位。
泰京银行 上涨近2%；Land & Houses 跳升2.7%，因投资者有选择地买入能够因经济前景改善和政治稳定而受益的个股。
马来西亚股市 下跌，散户投资者净抛售4,200万林吉特(1,320万美元)。交易所数据显示，马来西亚国内机构和海外投资者净买超股票。
菲律宾股市 因公共假日休市，周五将恢复交易。
涨跌 当日 今年以来 2013年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 444.83 0.20 +0.04 +14.54 388.37
新加坡 3324.09 0.44 +0.01 +4.95 3167.43
马来西亚 1874.81 -4.08 -0.22 +0.42 1866.96
泰国 1551.41 0.64 +0.04 +19.46 1298.71
印尼 5206.14 15.97 +0.31 +21.80 4274.18
菲律宾 7096.49 13.74 +0.19 +20.49 5889.83
越南 612.94 6.24 +1.03 +21.46 504.63
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导
英股富时指数 德股DAX指数
法股CAC-40指数
(编译 洪曦; 审校 田建华/孙茉莉)