中国经济：产能过剩行业违规项目清理整顿结果将作为调控政策重要依据

路透北京8月21日 - 新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。

通知称，要限期上报产能严重过剩行业违规项目清理整顿方案，不得虚报、瞒报，尚未上报或已上报方案需补充调整的，务必于8月31日前将清理整顿方案或补充材料上报发改委。逾期未报的不再受理，对未报来的违规项目不再研究其认定和备案事宜。

通知强调，违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。对未予认定的在建违规项目，一律不得续建，并停止土地供应和融资支持，由地方政府自行妥善处理。

对不予备案的建成违规项目，实施更加严格的差别化和惩罚性电价、水价，不再换发生产许可证，金融机构停止发放贷款，促使其逐步退出产能严重过剩行业。

通知并称，要坚决遏制新增产能。各地要切实落实主体责任，对在建违规项目一律停建，未经相关部门认定前不得复工，同时严禁建设新增产能项目。