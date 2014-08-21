中国经济：产能过剩行业违规项目清理整顿结果将作为调控政策重要依据

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
路透北京8月21日 - 新华社周四报导称，中国国家发展和改革委员会已下发通知，要求各地按时完成化解产能严重过剩矛盾各项任务。产能过剩行业违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。
通知称，要限期上报产能严重过剩行业违规项目清理整顿方案，不得虚报、瞒报，尚未上报或已上报方案需补充调整的，务必于8月31日前将清理整顿方案或补充材料上报发改委。逾期未报的不再受理，对未报来的违规项目不再研究其认定和备案事宜。
通知强调，违规项目的清理整顿结果，将作为严格实施各项调控政策的重要依据。对未予认定的在建违规项目，一律不得续建，并停止土地供应和融资支持，由地方政府自行妥善处理。
对不予备案的建成违规项目，实施更加严格的差别化和惩罚性电价、水价，不再换发生产许可证，金融机构停止发放贷款，促使其逐步退出产能严重过剩行业。
通知并称，要坚决遏制新增产能。各地要切实落实主体责任，对在建违规项目一律停建，未经相关部门认定前不得复工，同时严禁建设新增产能项目。
对未按要求停建在建违规项目、仍然违规审批和建设新增产能项目的，上报国务院，由监察部门追究有关责任人的责任，并公开处理结果；同时，加大对违规建设项目举报线索的查处力度，并逐一予以曝光。（完） (发稿 李然; 审校 张喜良)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(