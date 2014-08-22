《离岸人民币综述》港台人民币存款退烧，资本项下业务或成增长新动力

* 香港人民币存款已连续二个月环比减少

* 台湾人民币存款亦连续三月低迷

* 港台人民币资金池料仍会向上增长

* 资本项下业务或成离岸资金池增长新动力

记者 赵红梅

路透香港8月22日 - 离岸人民币市场龙头--香港和台湾近两个月存款增速下降或陷入瓶颈期，但随着汇率稳定、即将登陆的沪港通及离岸人民币产品的创新，市场人士认为，港台的人民币资金池仍会继续稳步增长，尤其是资本项下业务会成为新动力。

香港人民币存款总额在经过八个月的高增长后于今年4月达到高峰9,599亿元，然接连两个月退烧，5月、6月已连续减少340亿；去年人民币存款增量2,574亿，今年上半年增量则仅有654亿元；而台湾7月人民币存款亦连续三个月放缓脚步，较6月仅微增0.1%至2,930亿元。

中国社科院世经政所副研究员肖立晟认为，人民币汇率由升转贬，CNH(离岸)与CNY(在岸)利差收窄，进口商减少在香港购汇，跨境贸易结算下跌，是港台离岸人民币存款退烧的主因。

星展香港经济师周洪礼表示，人民币近月的止跌回升，令企业客户对人币定存等重拾兴趣，沪港通快将启动都对人币资金需求有所提升，料香港人民币存款年底可增至1.3万亿元新高。

星展香港本周公布第二季的人民币动力指数调查，人币回稳促使本港企业重新分配人币资金至存款帐户，比例由首季的38%升至二季度的54%。

中银香港一位资深人士表示，下半年香港的离岸人民币料还会呈现一个明显变化，即贸易项下的人民币跨境增速惯常，然资本项下的增速已步伐明显加快，“这个离岸人民币市场四季度及以后会越来越多依赖资本项下的业务拉动，即增长新动力。”

中国银行6月跨境人民币指数为246点，与上期持平，呈现整固态势。1-6月，直接投资项目下的跨境人民币结算量同比增幅达156%，明显高于同期经常项目跨境人民币结算量的增长。

肖立晟认为，从跨境人民币结算来看，贸易项下的驱动力--利差和汇率预期对人民币的需求都在减弱，而资本项下的措施如沪港通有着规模限制，是否能真正激发对人民币的需求还有待观察，料下半年离岸人民币存款增速明显放缓，全年香港离岸人民币存款增至1万亿左右。

“沪港通”被市场预期将在10月前后推出，随着其推出的日益临近，海外人民币资金也开始“屯兵备战”。港交所集团行政总裁李小加表示，由于跨境资金流动全部是人民币，所以沪港通可以成为人民币国际化新的加速器，可谓一举多得。

不少市场人士预计，沪港通实行初期，料离岸人民币的成交量会明显增加，而“港股通”每日投资额度约17亿美元，在额度用完的情况下，亦会带动香港同业市场的人民币外汇交易量。

但随着更多资金通过沪港通、RQFII(人民币合格境外机构投资者)、人民币FDI(外商直接投资)、贸易结算等形式回流内地，离岸人民币资金池亦难再现曾经的爆发式增长，而是呈缓增之势。

此外，上海黄金交易所国际板的方案已经获批，拟于下半年正式运行，交易将采取人民币计价方式，接受离岸人民币的投资，各交易品种，均会对境外投资者开放，这亦将进一步刺激离岸人民币市场。

欲浏览离岸人民币存款统计，请点选：(link.reuters.com/tyn62w)

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台湾已发行人民币债券列表.............................请点选:

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以下为汤森路透IFR整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 61912.8 183

2. 渣打 42654.2 134

3. 星展 21275.6 58

4. 法巴 16425.5 54

5. 中国银行 13942.8 29

**本周市场动态**

--美国摩根大通集团 旗下亚洲资产管理分支周一称，在香港推出一支人民币合格境外机构投资者（RQFII）主动型股票基金，70%或以上的基金资产分配于中国A股。

--根据销售文件，台湾食品大厂统一 旗下统一企业中国控股 再度发行的两档宝岛债，最终三年期利率以3.5%定价，五年期则以3.9%定价。

--台湾央行周五表示，至今年7月底止，台湾银行业累计人民币存款 达2,930.26亿元，较前月成长约0.9%。与香港6月底人民币存款9,259.14亿元相较，台湾人民币存款约达香港的31.64%，上月则为30.63%。（完）