表格：美国8月14日止当周农作物出口销售报告--USDA

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿8月21日 - 美国农业部(USDA)周四公布8月14日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉花以千包计)：
当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售
本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度
小麦 209.2 0.0 209.2 351.8 0.0 10,870.7 14,602.9
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 37.2 52.4
玉米 99.8 719.3 819.1 131.7 722.8 48,718.6 19,107.9
高粱 7.9 107.0 114.9 11.9 107.0 5,017.4 1,616.9
大豆 -89.7 1,420.6 1,330.9 86.3 1,480.6 46,090.7 37,179.5
豆粕 99.8 78.6 178.4 100.1 78.6 10,403.8 9,984.7
豆油 15.7 5.0 20.7 15.7 5.0 821.6 922.1
皮马棉 2.6 0.0 2.6 2.6 0.0 54.8 183.7
陆地棉 155.6 0.0 155.6 173.8 0.0 4,716.9 3,309.9
稻米 47.8 3.5 51.3 51.7 3.5 555.5 461.0(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 孙茉莉; 审校 田建华)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。