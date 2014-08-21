美国各类经济指标总览--2014/8/21

全美不动产协会(NAR)周四公布，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高，预估为502 万户。6月修正后为503万户，前值为504万户。美国6月成屋销售较前月增长2.4%，前值为增长2.6%。 美国经济谘商会称，美国7月领先指标增幅超预期，提振下半年美国经济增长更加强劲的希望。美国经济谘商会公 布，美国7月领先指标增长0.9%，至103.3，预估为上升0.6%，6月修正后为增长0.6%，前值为增长0.3%。 美国劳工部公布，一周初请失业金人数为29.8万人(预估为30.0万人)。 当前值 前次值 失业率(%) 6.2 (7月) 6.1 (6月修正值) 非农业就业岗位(万) 增加20.9 (7月) 增加29.8 (6月修正值) 平均时薪(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.1 (7月) +0.3 (6月) 不包括食品和能源CPI(%) +0.1 (7月) +0.1 (6月) 实质所得(%) 持平 (6月) -0.1 (5月修正值) 生产者物价指数(PPI)(%) +0.4 (6月) -0.2 (5月) 不包括食品和能源PPI(%) +0.2 (6月) -0.1 (5月) 国内生产总值(GDP)(%) +4.0 (第二季初值) -2.1 (第一季) GDP平减指数(%) +2.0 (第二季初值) +1.3 (第一季) 零售销售(%) 持平 (7月) +0.2 (6月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差415.4 (6月) 逆差446.6 (5月修正值) 雇佣成本(%) +0.7 (第二季) +0.3 (第一季) 工业生产(%) +0.2 (6月) +0.5 (5月修正值) 产能利用率(%) 79.1 (6月) 79.1 (5月修正值) 初请失业金人数(万人) 29.8 (8月16日当周) 31.2 (8月9日当周修正值) 联邦预算(亿美元) 盈余710 (6月) 赤字1,300 (5月) 领先指标(%) +0.9 (7月) +0.6 (6月修正值) 个人所得(%) +0.4 (6月) +0.4 (5月) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.2 (6月) +0.3 (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加172.6 (6月) 增加196.4 (5月修正值) 企业库存(%) +0.4 (6月) +0.5 (5月修正值) 建筑支出(%) -1.8 (6月) +0.8 (5月修正值) 消费者信心 90.9 (7月) 86.4 (6月修正值) 房屋开工(万户) 109.3 (7月) 94.5 (6月修正值) 建筑许可(万户) 105.2 (7月) 97.3 (6月修正值) 成屋销售(万户) 515 (7月) 503 (6月修正值) 新屋销售(万户) 40.6 (6月) 44.2 (5月修正值) 工厂订单(%) +1.1 (6月) -0.6 (5月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +1.7 (6月修正值) -0.9 (5月修正值) 供应管理协会非制造业指数 58.7 (7月) 56.0 (6月) 供应管理协会制造业指数 57.1 (7月) 55.3 (6月) 趸售(批发)库存(%) +0.3 (6月) +0.3 (5月修正值) 进口物价(%) +0.1 (6月) +0.3 (5月修正值) 出口物价(%) -0.4 (6月) +0.1 (5月) 单位劳工成本(%) +0.6 (第二季初值) +11.8 (第一季修正值) 非农业生产率(%) +2.5 (第二季初值) -4.5 (第一季修正值) 经常账(亿美元) 赤字1,111.6 (第一季初值) 赤字873.2 (第四季修正值)