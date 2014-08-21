全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，因海岬型船运价攀升

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透8月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四上升，因海岬型船运价上涨。
乾散货运价指数上涨35点，或3.3%，报1,096点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升198点，或8.32%，至2,578点，为3月27日以来最高。
日均获利增加1,113美元，报17,520美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。
“相对澳洲，巴西向亚洲铁矿出口上升，将导致未来几个月海岬型船的运输周转量增加，”RS Platou Markets分析师Frode Morkeda在报告中说。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或1.21%，报818点。日均获利回落83美元，至6,519美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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