表格：美国财政部标售五年期TIPS得标利率为负0.281%，投标倍数为2.48

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透华盛顿8月21日 - 美国财政部称，其标售的五年期通膨保值债券(TIPS)的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 -0.281 中值 -0.329 低值 -0.400 价格/得标 价格 103.623896 高值得标比率 52.23% 投标倍数 2.48 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 16,000,008,200 总投标 39,686,578,200 竞争性投标得标 15,975,325,000 非竞争性投标得标 24,683,200 FED附加 0 初级市场交易商投标 26,201,000,000 初级市场交易商得标 6,423,000,000 直接投标 1,755,000,000 直接投标得标 560,000,000 间接投标 11,705,895,000 间接投标得标 8,992,325,000 发行细节 发行日 2014/08/29 到期日 2019/04/15 CUSIP码 912828C99 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面,请点选 ;债券发行相关报导请点选
(编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。