欧洲汇市：英镑在隔夜交易时段下跌后站稳，市场对升息前景存疑

标题新闻：美国参议院通过临时拨款法案，避免5月5日前政府出现停摆，送呈特朗普总统签署
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* 英国零售销售弱于预期，向英镑施压
* 上日公布的英国央行会议记录显示两名委员支持升息，英镑随之上涨
路透伦敦8月21日 - 英镑在周四欧洲午后交易中站稳，在隔夜时段，受美元普涨拖累，英镑挫跌至逾四个月低点。
英镑在隔夜时段下滑，使英镑自7月中迄今的跌幅扩大至超过0.06美元，近期一些英国经济数据转差和由此引发的对英国升息时机的疑虑，拖累英镑在过去一年上涨后回落。
英国公布的零售销售数据略为疲弱，延续近期数据不尽如人意的势态，令对欧洲表现最好的经济体之一英国的经济触顶的看法加强。英镑兑美元下滑0.1%，报1.6582美元。
“薪资增长疲弱看似对零售销售造成了冲击，许多家庭还在为应对生活支出而挣扎，”UFX董事总经理Dennis de Jong说。
薪资增长疲弱成为英国央行是否会如市场所预期在今年11月或明年初升息的主要障碍。
周三英国央行会议记录显示，在货币政策会议上首次出现委员支持升息的投票，但多数委员认为，通胀前景仍然太弱，未能对升息提供理据。
“我们仍预计英国央行将在今年11月升息，”法国巴黎银行策略师Michael Sneyd说。
“昨日会议记录对通胀立场温和，但底线是，只需再多三名货币政策委员投票支持升息，升息就会发生。”
英镑兑欧元仍十分强劲。在英国零售销售数据公布后，欧元兑英镑触及日高0.80085英镑，但在0.8001英镑，比起一个月前触及的近两年低点仍只略高0.01英镑。(完)
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