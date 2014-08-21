欧洲股市：延续两周来的反弹势态，受德国PMI数据扶助

* FTSEurofirst 300指数上涨0.7%，回到7月底的水平

* 德国PMI数据强于预期

* Raiffeisen Bank股价跳涨，受其俄罗斯消息提振

* 矿业股下跌，受中国宏观数据拖累

路透巴黎8月21日 - 欧洲股市周四上涨，延续两周来的反弹势态，此前德国公布的民间行业增长数据强于预期，投资者对最大欧洲经济体德国的经济前景感到安慰，之前德国经济表现不佳。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.7%，报1,355.09点，此为7月底来首见水平。

周四公布的调查结果显示，德国民间部门活动连续第16个月呈现成长，意味着这欧洲最大经济体可能在第三季强劲扩张。Markit的8月综合采购经理人指数(PMI)初值降至54.9，7月时为55.7，不过8月数据仍远高于景气荣枯分水岭50。

上周，数据显示德国第二季经济意外呈现萎缩，为逾一年来首见。

德国DAX指数 收高0.93%，报9,401.53点。法股CAC指数 上扬1.23%，收报4,292.93点，英国富时100指数 收涨0.33%，收报6,777.66点。

奥地利的Raiffeisen Bank International 称，预计西方对俄罗斯的制裁不会对该银行造成“重大影响”后，该股暴涨11%。Raiffeisen Bank International 是对俄敞口最大的欧洲绩优股之一。

矿业股逆市下跌，此前数据显示8月中国制造业活动跌至三个月低点。必和必拓 下跌0.7%，英美资源 挫跌1.3%。

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓，未来政策支持仍不可少。汇丰(HSBC)/Markit周四联合公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，8月PMI初值降至50.3，创三个月新低，且不及路透预估的51.5。该指数连升四个月后掉头向下，但仍然连续三个月处在荣枯线50上方。7月终值为18个月高点的51.7。 (完)