南非汇市：兰特上涨，因标普称无计划下调南非的银行评级

路透约翰内斯堡8月21日 - 南非兰特兑美元周四上涨，受评级机构标准普尔的言论支撑。标准普尔表示，没有下调南非的银行评级的计划。受此推动，兰特扩大稍早因欧元兑美元走强带动而录得的涨幅。

1626 GMT，兰特兑美元 报10.6965兰特，较上日纽约尾盘上升0.3%。

兰特最初上涨，因欧元兑美元从11个月低位反弹，此前德国公布的民间行业增长数据强于预期。

之后，标准普尔的言论加强市场正面人气。标准普尔称，尽管南非央行近期向African Bank 提供救助，但南非银行业并没有面临系统性崩溃的风险。(完)