南非汇市：兰特上涨，因标普称无计划下调南非的银行评级

欧元债市：德法公债利差收窄，法国大选前马克龙电视辩论的表现安抚市场
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡8月21日 - 南非兰特兑美元周四上涨，受评级机构标准普尔的言论支撑。标准普尔表示，没有下调南非的银行评级的计划。受此推动，兰特扩大稍早因欧元兑美元走强带动而录得的涨幅。
1626 GMT，兰特兑美元 报10.6965兰特，较上日纽约尾盘上升0.3%。
兰特最初上涨，因欧元兑美元从11个月低位反弹，此前德国公布的民间行业增长数据强于预期。
之后，标准普尔的言论加强市场正面人气。标准普尔称，尽管南非央行近期向African Bank 提供救助，但南非银行业并没有面临系统性崩溃的风险。(完)
路透伦敦5月4日 - 法国与德国10年期公债收益率差周四缩至六个月最窄水准，此前法国中间派总统候选人马克龙在电视辩论中的表现，巩固了其对极右翼候选人勒庞的领先地位。
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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