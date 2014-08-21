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货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 02:53 BJT

纽约期市：ICE原糖期货继续从六个月低位反弹，咖啡期货攀升

路透纽约/伦敦8月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四连续第二日上涨，继续从六个月低位反弹，因技术因素利好，带动回补空头。阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中小涨。

可可期货从逾三年高位继续回落，因市场修正走低。

ICE-10月原糖期货 收涨0.29美分，或1.9%，收报每磅15.99美分，录得7月2日来最大两日涨幅。

英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 上涨7.80美元，或1.8%，收报每吨432.70美元。

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.65美分，或0.3%，报每磅1.8960美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 涨19美元，或1%，收报每吨1,988美元

ICE-12月可可期货 收低26美元，或0.8%，报每吨3,200美元。LIFFE-12月可可期货 收跌18英镑，或0.9%，收报每吨2,018英镑。(完)

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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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