纽约期市：ICE原糖期货继续从六个月低位反弹，咖啡期货攀升

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约/伦敦8月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四连续第二日上涨，继续从六个月低位反弹，因技术因素利好，带动回补空头。阿拉比卡咖啡期货在交投震荡中小涨。
可可期货从逾三年高位继续回落，因市场修正走低。
ICE-10月原糖期货 收涨0.29美分，或1.9%，收报每磅15.99美分，录得7月2日来最大两日涨幅。
英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)-10月白糖合约 上涨7.80美元，或1.8%，收报每吨432.70美元。
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货 收高0.65美分，或0.3%，报每磅1.8960美元。LIFFE-11月罗布斯塔咖啡期货 涨19美元，或1%，收报每吨1,988美元
ICE-12月可可期货 收低26美元，或0.8%，报每吨3,200美元。LIFFE-12月可可期货 收跌18英镑，或0.9%，收报每吨2,018英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。