美国股市：道琼工业指数收升0.36%，Nasdaq指数上涨0.12%

路透纽约8月21日 - 美股周四收高，标普500指数创纪录收盘新高，因一系列美国经济数据正面。市场交投清淡，投资者静观怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议上有关利率的任何线索。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨60.43点，或0.36%，至17,039.56点。标准普尔500指数 上涨5.87点，或0.30%，至1,992.38点，刷新7月24日创下的上一个纪录；Nasdaq指数 收高5.62点，或0.12%，至4,532.10点。(完)