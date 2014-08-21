美国股市：道琼工业指数收升0.36%，Nasdaq指数上涨0.12%

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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路透纽约8月21日 - 美股周四收高，标普500指数创纪录收盘新高，因一系列美国经济数据正面。市场交投清淡，投资者静观怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议上有关利率的任何线索。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收涨60.43点，或0.36%，至17,039.56点。标准普尔500指数 上涨5.87点，或0.30%，至1,992.38点，刷新7月24日创下的上一个纪录；Nasdaq指数 收高5.62点，或0.12%，至4,532.10点。(完)
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路透伦敦/米兰4月28日 - 欧洲股市周五受投资者获利了结拖累收低，但本周表现为12月来最好，因政治担忧缓和，且券商预期公司获利成长强劲，对股市估值提供支持。
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。