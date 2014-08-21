美国债市：公债价格上涨，静待杰克森霍尔全球央行总裁会议

路透纽约8月21日 - 美国公债价格周四上涨，对强于预期的经济数据无甚反应，投资者静观怀俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议的进展。

会议从周四开始举行，会议焦点将是美联储主席叶伦在周五1400 GMT发表的讲话，预期她会谈及美国就业市场。

“公债市场交投相当清淡。人们等待叶伦讲话。不太确定她讲话的立场。昨日美联储公布的7月会议记录对通胀的立场明显较预期强硬，但鉴于叶伦是温和派，会议记录对明日她的讲话没有多大的借鉴意义，”Cantor Fitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三暗示，若就业市场意外强劲复苏，可能导致其较预期为早升息。

“但在今日经济数据公布后，目前来看，美国的经济数据确实是良莠不齐，”Lederer说。

指标10年期美国公债 价格上升6/32，收益率报2.40%。30年期美国公债 价格上涨20/32，收益率降至3.19%。

花旗集团G-10利率策略部主管Amitabh Arora说，导致美国公债收益率过去几个月处于低位的一个主要原因是，欧洲通胀低，且通胀不断回落。

“欧洲的故事是通胀处于低位，且持续回落、经济增长开始令人失望，以及市场认为，无论欧洲央行推出怎样的政策回应，都不够强劲，”Arora说。

公债收益率普遍攀升的第二个因素是美国经济数据。

Arora说，不是美国经济数据不被重视，而是门槛很高门。美国要推出规模远超国内生产总值 (GDP)3%的第三轮量化宽松政策才能对这市场产生影响，因为本年迄今的美国经济数据相当令人失望。

稍早，数据显示截至8月16日该周，美国初请失业金人数降幅大于预期。美国8月9日一周续请失业金人数降至250万人，为2007年6月来最低。

美国经济谘商会称，美国7月领先指标增幅超预期。美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区8月制造业指数上升至28.0，为2011年3月来最高。全美不动产协会(NAR)称，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高。 (完)

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