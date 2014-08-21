芝加哥期市：玉米期货收高，因技术性买入和回补空头

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上升，交易商说，因技术性买入和回补空头，但涨幅受限，因预期美国玉米丰收。
美国农业部称，最新一周出口销售2013/14年美国玉米9.9856万吨，以及2014/15年美国玉米71.9336万吨，符合市场预期。
Pro Farmer中西部作物巡查报告称，预期伊利诺伊州玉米产量将为每英亩196.96蒲式耳，创纪录高位，高于去年均值170.48蒲式耳。预计爱荷华州西部的玉米产量将为每英亩177.48至180.90蒲式耳。爱荷华州和明尼苏达玉米产量的最终预估值将在周四晚些时候公布。
贸易商称，中国当局已经加强对美国高粱船货的检查，可能抑制美国高粱进口。
CBOT-12月玉米期货 收报3.69美元，升1-1/2美分。
今日CBOT玉米期货成交量预计为287,114口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。