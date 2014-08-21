芝加哥期市：玉米期货收高，因技术性买入和回补空头

路透8月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四上升，交易商说，因技术性买入和回补空头，但涨幅受限，因预期美国玉米丰收。

美国农业部称，最新一周出口销售2013/14年美国玉米9.9856万吨，以及2014/15年美国玉米71.9336万吨，符合市场预期。

Pro Farmer中西部作物巡查报告称，预期伊利诺伊州玉米产量将为每英亩196.96蒲式耳，创纪录高位，高于去年均值170.48蒲式耳。预计爱荷华州西部的玉米产量将为每英亩177.48至180.90蒲式耳。爱荷华州和明尼苏达玉米产量的最终预估值将在周四晚些时候公布。

贸易商称，中国当局已经加强对美国高粱船货的检查，可能抑制美国高粱进口。

CBOT-12月玉米期货 收报3.69美元，升1-1/2美分。

今日CBOT玉米期货成交量预计为287,114口。(完)

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