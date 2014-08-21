美国金融：费城联储总裁普洛瑟警告称升息不宜等得过久

路透8月21日 - 美国费城联储总裁普洛瑟周四表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应避免在升息前等得过久。

普洛瑟在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时表示，“我支持更早，但以更慢的步幅升息。”他正在怀俄明州杰克森霍尔出席全球央行总裁年度大会。

他表示，升息前等待的时间过长，令联储必须以“非常快的速度升息，以应对经济增强和可能出现的通胀攀升的情况”的风险上升。

在被问及是否认为，正如美联储上月政策声明所说，就业市场存在大量未充分利用的资源时他表示，“我不这么认为。“(完)