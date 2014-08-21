国际油市：原油价格在早盘下跌后反弹，受美国经济数据提振

* 美国数据提振美国和布兰特原油

* 中国制造业数据疲弱，早盘拖累油价下跌

* 沙特7月原油日产量增加至1,000万桶

路透纽约8月21日 - 美国和布兰特原油期货周四上涨，受美国正面的经数据提振，原油供应充裕和中国经济数据在早盘拉低油价。

全美不动产协会(NAR)称，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高。最新一周美国初请失业金人数下降。

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区8月制造业指数上升至28.0，为2011年3月来最高。美国经济谘商会称，美国7月领先指标增幅超预期。

美国经济数据提振原油需求将不断增加的希望。

“鉴于美国炼厂需求旺盛，以及今日公布的数据表明，美国经济相对强劲，可能美国原油的近期跌势有些过度，”Again Capital LLC的John Kilduff说。

10月美国原油期货 上升0.51美元，收报每桶93.96美元，扭转稍早的跌势，当时价格跌至1月15日来最低的92.50美元。

10月布兰特原油 上升0.35美元，收报每桶102.63美元，从日内低位101.21反弹。

受产出和新订单分项指数下滑的拖累，汇丰8月中国制造业PMI初值录得三个月低点，暗示经济成长动能再度放缓。 该数据令油价早盘受压，且燃点对全球第二大经济体中国经济增长放缓将降低原油需求的忧虑。

利比亚最大的石油出口港恢复石油出口，扶助提振该国石油产量上升至数月来最高，而沙特7月原油日产量增加至1,000万桶。(完)

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