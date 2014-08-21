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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 05:13 BJT

加拿大股市：几无变动，投资者等待叶伦讲话

路透多伦多8月21日 - 加拿大主要股指周四几无变动，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五在全球央行总裁年度会议上发表的讲话，以寻找美联储对利率前景看法的线索。

市场也消化最新一周美国初请失业金人数降幅大于预期的数据。

此外，调查显示中国和欧元区企业活动放缓。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌5.86点，或0.04%，收报15,556.09点。

10大类股中七种收低，金矿股下跌，因金价下滑。金融股上扬0.6%。(完)
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