加拿大股市：几无变动，投资者等待叶伦讲话

南非汇市：兰特兑美元持平，长周末前交投淡静
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
路透多伦多8月21日 - 加拿大主要股指周四几无变动，因投资者等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五在全球央行总裁年度会议上发表的讲话，以寻找美联储对利率前景看法的线索。
市场也消化最新一周美国初请失业金人数降幅大于预期的数据。
此外，调查显示中国和欧元区企业活动放缓。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 小跌5.86点，或0.04%，收报15,556.09点。
10大类股中七种收低，金矿股下跌，因金价下滑。金融股上扬0.6%。(完)
路透约翰内斯堡4月28日 - 南非兰特兑美元周五变动不大，在长周末假期前交投清淡，此间市场大部份时间呈窄幅交投，投资者结清头寸和获利了结。
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路透伦敦4月28日 - 英镑兑美元周五触及去年9月底以来最高水准，摆脱显示英国经济成长大幅放缓的数据影响，因为交易商在银行假期长周末之前结清大规模英镑空头仓位。