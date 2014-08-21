更正-美国股市：标普500指数创纪录收盘新高，受经济走强的迹象提振

(更正：因译文有误，更正股指收盘水准)

* 上周美国初请失业金人数较之前一周减少1.4万人

* 美国成屋销售触及10个月高位

* 投资者等待叶伦在杰克森霍尔的央行总裁年度会议上的讲话

* 道指涨0.4%，标普500指数升0.3%，Nasdaq指数涨0.1%

路透纽约8月21日 - 美股周四收高，标普500指数创纪录收盘新高，在一系列利好的美国经济数据公布后，投资者寄望杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议上传来的信号是，联储短期内不会升息。

标准普尔500指数周四刷新两项纪录：超过上一个盘中纪录高位1,991.39点，以及收在上一个纪录收盘高位1,987.98点之上，之前的两个纪录都是在7月24日创下的。投资者预期，标普500指数将会触及2,000点，迄今尚未触及这大关。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦周五将在俄明州杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议上发表讲话，在此之前，市场人士不愿意大举押注。叶伦的讲话可能提供美联储升息时机的线索。

道琼工业指数 收涨60.36点，或0.36%，至17,039.49点。标准普尔500指数 上涨5.86点，或0.29%，至1,992.37点；Nasdaq指数 收高5.62点，或0.12%，至4,532.10点。

标普500指数创下盘中纪录新高1,994.76点。

美国经济数据提振股市。全美不动产协会(NAR)称，美国7月成屋销售较前月增长2.4%，年率为515万户，为2013年9月来最高。最新一周美国初请失业金人数下降。 数据显示，美国经济正缓慢复苏。

美国银行 急升4.1%，报16.16美元，此前美国银行同意支付创纪录的166.5亿美元，和解美国政府针对该行在金融危机前出售的抵押贷款支持证券的调查。

美国银行股价上涨，扶助推标普500金融指数 盘中升至312.45，此为2008年6月来的最高水平。

科技股上扬，标普科技指数 攀升0.5%。

惠普 劲升5.4%，报37美元，上日惠普公布的季度营收意外增长。

eBay 上扬4.7%，报55.89美元。新闻网站The Information援引消息人士报导称，EBay Inc正考虑最早在明年分拆PayPal业务。

百货店Sears Holdings急跌7.2%，报33.38美元，此前Sears公布录得季度亏损，为连续第九季录得亏损。Sears表示，今年可能较原定计划关闭更多的店铺。