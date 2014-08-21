路透调查：日本企业受到劳动力短缺问题冲击，利润可能受到挤压

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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“把眼光放长至未来30-50年，或许这种趋势有希望得到扭转，就像法国那样；但在未来5-10年这一趋势还将继续，”咨询公司贝恩日本的合伙人Shintaro Okuno就调查结果表示。
日本经济在本财年料将增长0.3%-0.5%，不及0.7%的平均水平，因为消费税上调导致经济在4-6月当季急剧萎缩。
由于日本亟需遏制迅速膨胀的政府债务，安倍必须迅速决定是否在明年把消费税继续调升至10%。调查显示企业基本上对这种前景听之任之，超过半数的受访企业称这不可避免，只有大约四分之一的企业认为安倍应当推迟或取消这一计划。(完)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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