路透调查：日本企业受到劳动力短缺问题冲击，利润可能受到挤压

“把眼光放长至未来30-50年，或许这种趋势有希望得到扭转，就像法国那样；但在未来5-10年这一趋势还将继续，”咨询公司贝恩日本的合伙人Shintaro Okuno就调查结果表示。

日本经济在本财年料将增长0.3%-0.5%，不及0.7%的平均水平，因为消费税上调导致经济在4-6月当季急剧萎缩。