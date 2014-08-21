《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 47.12 -1.48 -3.05 2075294
搜狐 61.43 -0.08 -0.13 464295
网易 88.20 +0.10 +0.11 300027
百度 216.84 -2.18 -1.00 2456243
台湾
台湾积体电路 20.62 -0.22 -1.06 2297958
联电 2.17 -0.03 -1.36 131103
日月光 6.38 -0.01 -0.16 91296
硅品精密 7.29 +0.12 +1.67 648941
和信超媒体 0.97 +0.01 +1.04 91256
友达 4.54 -0.10 -2.16 60167
中华电信 31.18 +0.08 +0.26 13575
台湾国际航电 57.40 +0.33 +0.58 499238
香港
中国移动 60.48 -0.69 -1.13 267476
中国联通 17.04 +0.04 +0.24 45782
中国电信 55.31 +0.16 +0.29 8056
中芯国际 4.68 -0.03 -0.64 16842
电讯盈科 6.38 -0.10 -1.54 1401 (完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
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Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
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(整理 张荻)