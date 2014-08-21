版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 06:17 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月21日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 47.12 -1.48 -3.05 2075294

搜狐 61.43 -0.08 -0.13 464295

网易 88.20 +0.10 +0.11 300027

百度 216.84 -2.18 -1.00 2456243

台湾

台湾积体电路 20.62 -0.22 -1.06 2297958

联电 2.17 -0.03 -1.36 131103

日月光 6.38 -0.01 -0.16 91296

硅品精密 7.29 +0.12 +1.67 648941

和信超媒体 0.97 +0.01 +1.04 91256

友达 4.54 -0.10 -2.16 60167

中华电信 31.18 +0.08 +0.26 13575

台湾国际航电 57.40 +0.33 +0.58 499238

香港

中国移动 60.48 -0.69 -1.13 267476

中国联通 17.04 +0.04 +0.24 45782

中国电信 55.31 +0.16 +0.29 8056

中芯国际 4.68 -0.03 -0.64 16842

电讯盈科 6.38 -0.10 -1.54 1401 (完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

股市新闻 美股盘中英文报导

欧洲股市报导 日本股市报导

香港股市报导 中国股市报导

澳洲股市报导 台湾股市报导

韩国股市报导 东南亚股市报导

英股富时指数 德股DAX指数

法股CAC-40指数 (整理 张荻)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐