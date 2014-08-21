日韩经济指标预测--8月22日-8月29日****

南非汇市：兰特跌至三周低位，受累于南非PMI数据疲弱和美联储政策声明
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月18日当周 8月22日(五) 暂无重要经济数据公布 8月25日当周 8月25日(一) 暂无重要经济数据公布 8月26日(二) 2100 韩国消费者信心指数 8月 -- 105 8月27日(三) 2300 韩国经常帐(亿美元) 7月 -- 盈余63.2 8月28日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数 9月 -- 80 2300 韩国工业生产(较前月) 7月 -- +2.9% (较上年同期) -- +0.6% 服务业产出(较前月) -- +1.6% 2330 日本所有家庭支出(较前月) 7月 -- +1.5% (较上年同期) -- -3.0% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 7月 -- +3.3% 全国整体CPI -- +3.6% 东京地区核心CPI(较上年同期) 8月 -- +2.8% 东京地区整体CPI -- +2.8% 2330 日本求才求职比 7月 -- 1.10 2330 日本失业率 7月 -- 3.7% 2350 日本工业生产 7月初值 -- -3.4% 一个月预估值 -- +2.5% 两个月预估值 -- +1.1% 2350 日本零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.6% 8月29日(五) 0500 日本建筑订单(较上年同期) 7月 -- +9.3% 房屋开工(较上年同期) -- -9.5%(完)
路透约翰内斯堡5月4日 - 南非兰特兑美元周四跌至三周最低，因数据显示，4月民间部门活动九个月来首次萎缩，且美国联邦储备理事会(FED/美联储)发表鹰派政策声明，加重了兰特的偏空人气。
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路透5月4日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 270 33 271.5 7 * 6月 241.5 84 240.2 18 * 7月 230.7 80 230.1 54 * 8月 226.2 335 225.3 109 * 9月 223.5 1,660 221.4 645 * 10月 221.7 5,767 219.8 1,105 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(