《综述》美国成屋销售和就业数据支撑经济前景

标题新闻：标普称英国退欧令资金需求“风险加大”，英国外部融资需求为其评等的131个主权国中最大
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就业情况坚挺的程度出乎美联储官员意料。周三公布的美联储7月政策会议记录显示，官员们认为劳动市场好转的情况“比预期来得大”，并暗示这可能导致提前升息。
在另一项报告中，Markit的8月制造业采购经理人指数(PMI)初值上升至2010年4月以来最高水平。
另外，美国费城联邦储备银行数据显示，美国大西洋沿岸中部地区8月制造业指数为2011年3月来最高，更加印证了经济力道。
美国经济谘商会的美国7月领先指标则是连续第六个月上升。
“数据显示成长情况比美联储官员预期的还要强劲，”宾州Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。“美联储将不得不比许多人所预期的更早升息。”(完) (编译/审校 白云/石冠兰/戴素萍/李婷仪/张荻)
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