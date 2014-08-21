《美国上市公司业绩公布日程表》--8月22日至8月29日

标题新闻：白宫发言人称众议院周四通过共和党医保议案“至关重要”，但料之后会在参议院遇阻
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以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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8月26日 AMC Q3 2014 Analog Devices, Inc. ADI.O 0.63 27 0.57
8月26日 BMO Q2 2015 百思买(Best Buy) BBY 0.31 26 0.32
8月27日 12:00 Q1 2015 Brown-Forman Corp. BFb -- -- --
8月27日 BMO Q2 2014 蒂芙尼(Tiffany) TIF 0.85 26 0.83
8月28日 AMC Q3 2014 Avago Technologies Ltd AVGO.O 1.05 18 0.74
8月28日 BMO Q2 2014 Dollar General Corp DG 0.83 24 0.77
8月28日 11:00 Q4 2014 Pall Corp. PLL 1.06 12 0.90
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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金融市场假期一览表 HOL/CN
美国重要政经日程 US/DIARYCN
日本重要政经日程 JP/DIARYCN
中国重要政经日程 CN/DIARYCN
香港重要政经日程 HK/DIARYCN
台湾重要政经日程 TW/DIARYCN (编译 王颖；审校 徐文焰)
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“本周出炉的制造业数据疲弱，尤其是中美两国，这对基本金属带来负面影响，我感觉到，市场开始对美国总统特朗普的基建支出计划缺乏进展失去耐性，”丹麦丹斯克银行分析师Jens Pedersen说。
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