《焦点》美银支付创纪录的166.5亿美元，了结抵押贷款证券业务调查

政府还在检视金融危机期间滥发抵押贷款的情况。熟悉调查行动的消息人士说，美银的和解金料是最高的一笔，瑞士信贷 、苏格兰皇家银行 和其他银行也有可能被起诉。

美银和解案的现金部分约有50亿美元是支付给美国财政部的罚金。其他部分将用于赔偿包括国家退休基金在内的投资人。有不到10亿美元的和解金将分别付给加州、纽约州及伊利诺州等六个州。

根据这项庭外和解，美银承认美林在2006和2007年告诉次贷债券投资人，称贷款普遍是合乎承销准则的，尽管审查发现实际有多达50%并不合规。

这项和解案也涵盖了美银在危机后的部分行为。包括美银承认在2009年至2012年期间为联邦住宅管理局(FHA)的政府保险提供的贷款并不合格。