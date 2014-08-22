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市场报道 | 2014年 8月 22日 星期五 08:07 BJT

****欧洲经济指标预测--8月22日-8月29日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    8月18日当周

    8月22日(五)
    暂无重要经济指标公布
   

    8月25日当周
         
    8月25日(一)
    0800  德国Ifo企业景气判断指数                        8月       107.0        108.0
                 企业现况指数                                      112.0        112.9
                 企业预期指数                                      102.5        103.4
    
    8月25日-9月5日
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                 8月          --        +0.1%
                            (较上年同期)                              --       +10.6%
    
    8月26日-8月29日
    0600  德国进口物价(较前月)                           7月       -0.1%        +0.2%
                      (较上年同期)                                 -1.4%        -1.2%
    0600  德国实质零售销售(较前月)                       7月       持平         +1.3%
                      (较上年同期)                                 +1.5%        +0.4%
    
    8月27日(三)
    0600  瑞银集团(USB)瑞士消费指标                      7月          --         2.06
    0600  德国GfK消费者信心指数                          9月         8.9          9.0
    0645  法国企业景气指数                               8月          97           97
    0645  法国工业投资                                  第二季        --          +3%
    0800  意大利消费者信心指数                           8月       104.1        104.6
          
    8月28日(四)
    0715  瑞士非农就业岗位(万)                          第二季      420.7       419.2
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)               8月      减少0.6     减少1.2
              未经季节调整失业人数(万人)                              290         290
              经季节调整失业率                                       6.7%        6.7%
              经季节调整失业人数(万人)                                --        289.8
    0800  欧元区M3货供额(较上年同期)                     7月        +1.5%       +1.5%
                  民间贷款                                          -1.5%       -1.7%
                  M3三个月移动平均年增长率                            --        +1.1%
    0800  意大利经季节调整零售销售(较前月)               6月          --       -0.70%
                未经季节调整零售销售(较上年同期)                      --       -0.50%
    0800  意大利制造业企业信心指数                       8月         99.5        99.7
    0900  欧元区企业景气指数                             8月         0.10        0.17
                经济景气指数                                        101.5       102.2
                工业景气指数                                        负4.4       负3.8
                服务业景气指数                                      正3.5       正3.6
                消费者信心指数                                      负8.6       负8.4
                消费者通胀预期指数                                    --        正8.7
                生产者通胀预期指数                                    --         --
    1000  英国工业联盟(CBI)总工业订单差值                8月          --         正21
    1000  意大利薪资通胀(较前月)                         7月          --        +0.1%
                        (较上年同期)                                  --        +1.2%
    1200  德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)          8月初值      持平       +0.3%
                                  (较上年同期)                       +0.8%      +0.8%
              消费者物价指数(CPI)(较前月)                            持平       +0.3%
                             (较上年同期)                            +0.8%      +0.8%
    
    8月29日(五)    
    0645  法国生产物价                              7月修正值        +1.0%     +1.2%
    0700  瑞士KOF领先成长指标                           8月           96.5      98.1
    0800  意大利失业率                                  7月          12.3%     12.3%
    0830  英国企业投资(较前季)                      第二季初值         --      +5.0%
                     (较上年同期)                                      --     +10.6%
    0900  欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)   8月初值       +0.3%     +0.4%
    0900  意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)            8月初值       +0.1%     -0.1%
                        (较上年同期)                                 -0.2%     +0.1%
                 HICP(较前月)                                        -0.2%     -2.1%
                     (较上年同期)                                    -0.2%      持平
    0900  欧元区失业率                                  7月          11.5%     11.5%
    1000  意大利GDP(较前季)                         第二季终值       -0.2%     -0.2%
                   (较上年同期)                                      -0.3%     -0.3%(完)
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