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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:01 BJT

《全球汇市》美元升势降温，市场聚焦杰克森霍尔全球央行总裁会议

纽约 当日 今年来 2013年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3277 1.3281 -0.03 -3.40 1.3745

美元/日圆 103.86 103.82 +0.04 -1.37 105.30

欧元/日圆 137.89 137.88 +0.01 -4.73 144.73

美元/瑞郎 0.9116 0.9114 +0.02 +2.11 0.8928

英镑/美元 1.6576 1.6578 -0.01 +0.12 1.6556

美元/加元 1.0942 1.0941 +0.01 +3.03 1.0620

澳元/美元 0.9302 0.9297 +0.05 +4.36 0.8913

新西兰元/美元 0.8395 0.8405 -0.12 +2.30 0.8206

澳元/日圆 96.610 96.520 +0.09 +2.94 93.850

新西兰元/日圆 87.190 87.260 -0.08 +0.90 86.410

英镑/日圆 172.16 172.11 +0.03 -1.24 174.33

澳元/新西兰元 1.1074 1.1055 +0.17 +2.08 1.0848

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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