《焦点》Family Dollar因反托拉斯疑虑而回绝Dollar General的出价收购

“我们不清楚为什么这一反托拉斯疑虑无法通过资本剥离等方式解决，”标普Capital IQ分析师Efraim Levy称。“可能是反托拉斯并非全部原因。”

当然Dollar Tree现金加股票的出价对Family Dollar的管理层而言更为友好。如果Family Dollar被Dollar Tree收购，公司创始人的儿子Levine仍将担任执行长。

而Dollar General若收购Family Dollar，恐怕Levine将地位不保，尽管这没有得到证实。

Wedbush证券公司分析师Joan Storms表示，“Dollar General的出价...对Family Dollar来说是不友好的。”

投资大亨伊坎(Carl Icahn)也质疑是否Levine的前途会导致作出有利于Dollar Tree的决定。伊坎于6月取得Family Dollar的9.4%股权，截至7月30日则降至3.6%。

多数分析师表示，他们预计Dollar General将重新出价。

Dollar General股价收盘跌0.24%，报63.61美元。Family Dollar跌0.5%，报79.41美元。

Dollar Tree跌1.3%，报54.28美元。此前该公司公布由于成本增加，季度利润降低2.6%。(完) (编译 戴素萍/石冠兰 审校 龚芳)