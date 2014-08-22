《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
* 明报
--化妆品连锁店--莎莎 主席兼行政总裁郭少明指出，7至8月莎莎香港及澳门业务的同店销售按年增长9%，较首财季2%的增长明显好转，主要由于市道好转以及大陆访港游客人数增速回升所致，且为了迎合消费者的需求，莎莎增加了中下价货品。
* 星岛日报
--康健国际医疗 以4.24亿港元收购卓悦 旗下的卓悦美容。康健行政总裁许家骅表示，冀望两至三年后卓悦美容的医学美容收入占比可增至50%。康健可利用卓悦美容的网路拓展医学美容业务，卓悦美容也可为集团美容皮肤医学中心转介客户，长远还可发展医疗旅游。
--香港中旅 今年上半年纯利增1.07倍，赚9.3亿港元。香港中旅董事总经理许慕韩表示，未来会考虑出售旗下无法扭亏或与主营业务无协同效应的业务，包括研究出售渭河电厂。
* 苹果日报
--永亨银行 被私有化前最后一份业绩略低于市场预期，上半年赚9.32亿港元，按年跌7.4%，主要受累于投资减值损失增加及没有去年一次性的出售物业收益支持。
* 东方日报
--澳门赌场营运商永利澳门 上半年净利按年倒退约1.23%。关于永利澳门在路氹兴建中赌场的批地风波，公司表示接获澳门廉政公署通知，要求公司提交若干资料，公司正应要求与澳门廉政公署合作。
* 文汇报
--经营综合百货及超市的永旺（香港）百货 中期业绩转亏为盈。董事总经理陈佩雯指，在2013年至2014年内地及香港分部的同店销售增长都有改善，下半年会增开多个小型店铺。
--手机生产商--酷派 主席兼行政总裁郭德英表示，未来将致力发展电子商贸，将网上手机销售占比在两三年内提升到40%至60%。
* 大公报
--载通 表示，旗下九巴已添置120部欧盟第5代环保巴士，明年付运，投资额超过10亿港元，并计画今年底至明年，在指定路线推出混合动力巴士及超级电容巴士试行。
--主要出口电动装备产品的创科实业 财务董事陈志聪表示，集团下一个目标是收购一些手动工具商，希望藉此为现有产品作出改良，并带来创新的思路。（完）
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路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申