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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 09:26 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

* 明报

--化妆品连锁店--莎莎 主席兼行政总裁郭少明指出，7至8月莎莎香港及澳门业务的同店销售按年增长9%，较首财季2%的增长明显好转，主要由于市道好转以及大陆访港游客人数增速回升所致，且为了迎合消费者的需求，莎莎增加了中下价货品。

* 星岛日报

--康健国际医疗 以4.24亿港元收购卓悦 旗下的卓悦美容。康健行政总裁许家骅表示，冀望两至三年后卓悦美容的医学美容收入占比可增至50%。康健可利用卓悦美容的网路拓展医学美容业务，卓悦美容也可为集团美容皮肤医学中心转介客户，长远还可发展医疗旅游。

--香港中旅 今年上半年纯利增1.07倍，赚9.3亿港元。香港中旅董事总经理许慕韩表示，未来会考虑出售旗下无法扭亏或与主营业务无协同效应的业务，包括研究出售渭河电厂。

* 苹果日报

--永亨银行 被私有化前最后一份业绩略低于市场预期，上半年赚9.32亿港元，按年跌7.4%，主要受累于投资减值损失增加及没有去年一次性的出售物业收益支持。

* 东方日报

--澳门赌场营运商永利澳门 上半年净利按年倒退约1.23%。关于永利澳门在路氹兴建中赌场的批地风波，公司表示接获澳门廉政公署通知，要求公司提交若干资料，公司正应要求与澳门廉政公署合作。

* 文汇报

--经营综合百货及超市的永旺（香港）百货 中期业绩转亏为盈。董事总经理陈佩雯指，在2013年至2014年内地及香港分部的同店销售增长都有改善，下半年会增开多个小型店铺。

--手机生产商--酷派 主席兼行政总裁郭德英表示，未来将致力发展电子商贸，将网上手机销售占比在两三年内提升到40%至60%。

* 大公报

--载通 表示，旗下九巴已添置120部欧盟第5代环保巴士，明年付运，投资额超过10亿港元，并计画今年底至明年，在指定路线推出混合动力巴士及超级电容巴士试行。

--主要出口电动装备产品的创科实业 财务董事陈志聪表示，集团下一个目标是收购一些手动工具商，希望藉此为现有产品作出改良，并带来创新的思路。（完）

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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