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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:01 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

路透香港8月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1
美元=7.7501港元 )
    
    美股周四收高，道琼工业指数 收涨60.36点，或0.36%，至17,039.49点，标普500指数创纪
录收盘新高，在一系列利好的美国经济数据公布后，投资者寄望杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议
上传来的信号是，联储短期内不会升息。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量  ADR折合每股普通股  较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       195.070   -0.42      13551            15.118      -0.41
 中国铝业                      11.060   -1.78      49232             3.429      -0.04
 中国移动                      60.480   -1.13     267476            93.745      -0.69
 中国人寿                      43.790   -1.26      38452            22.625       0.11
 中石油                       138.870   -0.25      13092            10.763       0.21
 中石化                        97.760   -1.04      21739             7.576      -0.18
 汇丰控股                      53.170   -0.24    1135303            82.415      -0.04
 中电信                        55.310    0.29       8056             4.287      -0.31
 中国联通                      17.040    0.24      45782            13.206      -0.85
 兖州煤业                       8.620   -1.37      18725             6.681       0.01
 华能国际                      46.000    0.00      14100             8.913       1.28
 南方航空                      17.130   -1.38       5048             2.655      -0.55
 东方航空                      16.790   -0.36       2600             2.602      -1.42
 中芯国际                       4.680   -0.64      16842             0.725      -1.97
 （完）

 (整理 梁慧仪)
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