《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月22日

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透香港8月22日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1 美元=7.7501港元 ) 美股周四收高，道琼工业指数 收涨60.36点，或0.36%，至17,039.49点，标普500指数创纪 录收盘新高，在一系列利好的美国经济数据公布后，投资者寄望杰克森霍尔举行的央行总裁年度会议 上传来的信号是，联储短期内不会升息。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 195.070 -0.42 13551 15.118 -0.41 中国铝业 11.060 -1.78 49232 3.429 -0.04 中国移动 60.480 -1.13 267476 93.745 -0.69 中国人寿 43.790 -1.26 38452 22.625 0.11 中石油 138.870 -0.25 13092 10.763 0.21 中石化 97.760 -1.04 21739 7.576 -0.18 汇丰控股 53.170 -0.24 1135303 82.415 -0.04 中电信 55.310 0.29 8056 4.287 -0.31 中国联通 17.040 0.24 45782 13.206 -0.85 兖州煤业 8.620 -1.37 18725 6.681 0.01 华能国际 46.000 0.00 14100 8.913 1.28 南方航空 17.130 -1.38 5048 2.655 -0.55 东方航空 16.790 -0.36 2600 2.602 -1.42 中芯国际 4.680 -0.64 16842 0.725 -1.97 （完） (整理 梁慧仪)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申