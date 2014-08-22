金砖国家：8月21日股汇市收盘纵览

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透8月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月21日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周四收低0.29%，报1,081.93点。
中国股市：沪综指续收跌，PMI数据令经济复苏信心出现波折
香港股市：恒生指数收低0.7%创两周来最大单日跌幅，受中国数据拖累
中国汇市：人民币收跌逾百点子至一周新低，中资大行购汇力度较大
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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 收涨0.19%，报58,992.11点。该股指过去五个交易日上涨近6%，因市场押注过度干预经济的现任总统将在10月大选中被反对党候选人击败。目前投资者在关注下周要公布的最新民意调查。
拉美汇市：拉美货币反弹，因投资者等待叶伦讲话
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南非股市：收盘几无变动，投资者在权衡中国疲弱的数据及银行和零售类股被超卖的看法。中国公布的PMI数据疲弱，打击了金属价格。指标Top-40绩优股指数 小幅收低0.06%，报46,283点；综合指数 近持平，报51,443点。
南非汇市：兰特上涨，因标普称无计划下调南非的银行评级
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印度股市：收涨，这是过去八个交易日中第七日上涨，因外资持续买盘使印度国家银行(SBI) 等绩优股受到支撑。NSE指数过去三日每天都触及纪录高位，反映出市场对企业获利和国内经济复苏的信心。NSE指数 收涨0.2%，报7,891.10，距离周三所及的纪录高位7922.70不远。指标BSE指数 收升0.17%，报26,360.11点，也接近周二所及的纪录高点26,530.67。
印度汇市：终止三日连涨，小幅走软，因美联储会议记录暗示可能提早升息，提振美元全线上涨。印度卢比兑美元 收报60.67/68，上日收报60.61/62。
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俄罗斯股市：指标股指 涨1.45%，报1,275.600点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.15%，报689.47点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.76%，报36.0240卢布；卢布兑欧元 涨0.67%，至47.8500卢布。(完)
(整理 李春喜; 审校 白云)
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申