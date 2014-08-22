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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:20 BJT

金砖国家：8月21日股汇市收盘纵览

路透8月22日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月21日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周四收低0.29%，报1,081.93点。

中国股市：沪综指续收跌，PMI数据令经济复苏信心出现波折

香港股市：恒生指数收低0.7%创两周来最大单日跌幅，受中国数据拖累

中国汇市：人民币收跌逾百点子至一周新低，中资大行购汇力度较大

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拉美股市：巴西指标股指Bovespa 收涨0.19%，报58,992.11点。该股指过去五个交易日上涨近6%，因市场押注过度干预经济的现任总统将在10月大选中被反对党候选人击败。目前投资者在关注下周要公布的最新民意调查。

拉美汇市：拉美货币反弹，因投资者等待叶伦讲话

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南非股市：收盘几无变动，投资者在权衡中国疲弱的数据及银行和零售类股被超卖的看法。中国公布的PMI数据疲弱，打击了金属价格。指标Top-40绩优股指数 小幅收低0.06%，报46,283点；综合指数 近持平，报51,443点。

南非汇市：兰特上涨，因标普称无计划下调南非的银行评级

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印度股市：收涨，这是过去八个交易日中第七日上涨，因外资持续买盘使印度国家银行(SBI) 等绩优股受到支撑。NSE指数过去三日每天都触及纪录高位，反映出市场对企业获利和国内经济复苏的信心。NSE指数 收涨0.2%，报7,891.10，距离周三所及的纪录高位7922.70不远。指标BSE指数 收升0.17%，报26,360.11点，也接近周二所及的纪录高点26,530.67。

印度汇市：终止三日连涨，小幅走软，因美联储会议记录暗示可能提早升息，提振美元全线上涨。印度卢比兑美元 收报60.67/68，上日收报60.61/62。

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俄罗斯股市：指标股指 涨1.45%，报1,275.600点；MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.15%，报689.47点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 涨0.76%，报36.0240卢布；卢布兑欧元 涨0.67%，至47.8500卢布。(完)

(整理 李春喜; 审校 白云)
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