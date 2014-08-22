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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:23 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月22日-8月29日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

 日期  时间     国家      规模     发行细节
 8/25           意大利             标售零息/BTP债券
                                   
 8/25  1350     法国               标售国库券(BTF)
                                   
                                   
 8/26  0130     日本               标售40年期公债
 8/26           美国               发售两年期公债
 8/26           西班牙             标售三个月和九个月期国库券
 8/27           美国               发售五年期公债
 8/27           意大利             标售国库券
 8/27           美国               发售两年期浮动利率公债
 8/27           英国               标售2040年到期通胀保值公债
 8/28           美国               发售七年期公债
 8/28  0120     日本               标售三个月期贴现国库券
 8/28           意大利             标售中长期债券
 8/28  0130     日本               标售两年期公债
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
(完)
        
    美国公债发行日程表  全球主要国家发债预告  
    美债每日展望          欧元区公债市场        
    美国现货公债          英国公债市场              
    日本公债市场           中国债市                  
    台湾债市               利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价    欧元区指标公债报价     

 (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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