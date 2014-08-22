《独家新闻》克莱斯勒Ram皮卡在2020年前将坚持使用钢制车身--消息

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
了解该公司计划的业内消息人士称，克莱斯勒不大可能对Ram进行完全改版，这至少要等到2021年。
克莱斯勒发言人Rick Deneau周四表示，“我们不能就五年计划之外的问题发表评论。”
当被问到克莱斯勒是否以及何时会在Ram的未来版本中使用更多铝质材料时，他回答说，“我们尚未作出任何决定。”
克莱斯勒决定不像底特律竞争对手那样大举投资铝材料，那么它就必须想别的办法，包括改进发动机和变速箱，从而达到美国将于2018年实施的、更为苛刻的卡车排放和油效标准。
在这方面克莱斯勒已经超前了：该公司推出的2014款Ram皮卡就是节油车型，搭载六缸柴油发动机，配备八速变速箱和自动启停系统。
但克莱斯勒暂缓了Ram车型的全面改版和铝的更多使用，这可能会令它在经过数年的皮卡热销之后被福特和通用夺走市场份额。克莱斯勒在底特律汽车三巨头中规模最小。(完) (编译 于春红/王颖；审校 徐文焰)
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路透上海4月22日 - 中国国际航空股份有限公司周五晚公告称，国家发改委同意其控股股东--中航集团公司进行航空货运物流混合所有制改革。
* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申