版本:
中国
货币新闻 | 2014年 8月 22日 星期五 10:20 BJT

《独家新闻》克莱斯勒Ram皮卡在2020年前将坚持使用钢制车身--消息

了解该公司计划的业内消息人士称，克莱斯勒不大可能对Ram进行完全改版，这至少要等到2021年。

克莱斯勒发言人Rick Deneau周四表示，“我们不能就五年计划之外的问题发表评论。”

当被问到克莱斯勒是否以及何时会在Ram的未来版本中使用更多铝质材料时，他回答说，“我们尚未作出任何决定。”

克莱斯勒决定不像底特律竞争对手那样大举投资铝材料，那么它就必须想别的办法，包括改进发动机和变速箱，从而达到美国将于2018年实施的、更为苛刻的卡车排放和油效标准。

在这方面克莱斯勒已经超前了：该公司推出的2014款Ram皮卡就是节油车型，搭载六缸柴油发动机，配备八速变速箱和自动启停系统。

但克莱斯勒暂缓了Ram车型的全面改版和铝的更多使用，这可能会令它在经过数年的皮卡热销之后被福特和通用夺走市场份额。克莱斯勒在底特律汽车三巨头中规模最小。(完) (编译 于春红/王颖；审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐