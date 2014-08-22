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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:23 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月22日

*工商时报：

--金管会再祭二招，封杀今年最畅销的利变型寿险。保险局紧急召集业者开会，确定近日就会公布二项针对利变寿险的最新措施；一是保单前10年不得提供现金增值回馈金、亦不得配息储存帐上生息；二是解约费用至少收取六年。

--劳动部下周一要召开基本工资审议委员会，资方代表大反弹，并强调当天资方代表不惜集体退席。

--经济部常务次长沈荣津在〞海峡两岸信息产业和技术标准论坛〞发表主题演讲时呼吁大陆，两岸标准合作应纳入〞新世代FTA〞内涵，亦即是两岸标准合作要与ECFA和两岸产业合作相关议题做整合。

--台湾金控拟争取办现金增资，将力争修改台湾金控组织条例。土银、输银都先后获财政部核准办理200亿台币现金增资，已入围〞亚洲盃〞的台湾金控现在也希望争取办理现金增资，来壮大成为区域银行的筹码。

*经济日报：

--新任国发会副主委高仙桂表示，设立自由经济示范区是带动台湾经贸环境自由化、国际化的关键性一步；攸关产业动能的进一步提升，示范区的法规松绑将有利台湾产业创造新的营运模式，扩大商机发展。

--星洲日报报导，大陆驻马来西亚大使黄惠康明确表态，大陆反对大马与台湾签订自由贸易协定(FTA)。经济部长杜紫军昨日表示，台湾对外洽签经贸谈判无需征得大陆同意，但大陆的确有可能用他的政治实力，试图影响台湾的对外贸易谈判。

--保险业争取多时的两岸双向理赔业务，即将于9月开放。金管会指出，只要两岸保险公司签订契约，彼此保户在对方地区发生意外，例如台湾人在大陆发生意外时，将可采先由大陆保险公司垫付，协助赔付的方式进行。

--扩大保险业商机，金管会推动国际保险业务分公司(OIU)租税优惠范围，比国际证券业务分公司(OSU)还大，免营业税、所得税等优惠期间15年，并扩及保单契约有效期间，惟财政部尚持保留态度。

--预售屋查核见成效，市场转冷。财政部日前将预售屋列为今年度的重点查核项目之一，全力查核〞红单〞交易，北区国税局局长李庆华昨日表示，已掌握数件违规案件并已回报赋税署，且部分地区预售屋市场已经转冷，如桃园青埔。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 黄凯)
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