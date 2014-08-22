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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:44 BJT

金属期市：伦铜持稳，但有望录得七周来最大周线涨幅

全球经济增长的情况各异其趣。周四的调查显示，中国和普遍欧洲的企业增长8月都放缓，但美国活动升温。

美国7月成屋销售升至十个月高位，最近一周初请失业金人数减少，暗示美国经济蕴含着力道。

按资产计中国第五大银行--交通银行 今年上半年净利同比增长5.59%，不良贷款率小幅上升。该行高层预计，基于中国经济仍在低位徘徊等原因，未来一年交行不良率可能还会继续小幅上涨，但总体风险可控。

智利国家铜业公司(Codelco) 一个重要生产部门Ministro Hales矿床的工会领袖周四告诉路透，在延后开始运作后，该矿目前正常运营且产能近乎满载。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 石冠兰/张若琪 审校 张荻/戴素萍)
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