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亚洲 | 2014年 8月 22日 星期五 08:31 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月22日

**上海证券报**

--申银万国预计第三轮新股冻结资金规模将升至9,000亿元人民币，而中信证券预计在8,000-10,000亿元之间。

--加拿大丰业银行 悔约，广州银行再度挂牌出售其股权。其大股东广州金融控股集团拟出让10.5亿股（占总股本的12.65%），挂牌价为40亿元。

**第一财经日报**

--熔盛重工 斥资21.84亿港元收购吉尔吉斯油田项目，其出价将通过向卖方发行14亿股来支付，每股作价1.56港元。

**21世纪经济报道**

--中国铁路总公司下发通知，要求各铁路局取消任何形式的铁路运输立户管理，不得以立户管理限制货运敞开受理，这意味着铁路货运中间环节又减少一环，占铁路运输量最大的煤炭运输将迎来利好。

**证券时报**

--大商所负责人表示，正在积极研究铁矿石期货国际化方案。

--中钢协副会长王晓齐表示，前七个月，国内粗钢日产均在220万吨以上，按此水平计算，今年全年中国粗钢产量达8.3亿吨。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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